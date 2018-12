Cagliari, incendiari scatenati a Sant’Elia: in cenere i giochi per bambini

di Paolo Rapeanu

A due mesi esatti di distanza dalle auto date alle fiamme e dal petardo fatto esplodere fuori dall’appartamento di un poliziotto, ritorna la paura a Sant’Elia, stavolta in piazza Maria Callas. Gli incendiari, col favore delle tenebre, hanno dato alle fiamme un’area giochi per bambini. Il fuoco ha, purtroppo, distrutto tutto. E non √® la prima volta. Due settimane fa a fare le spese della follia di qualche delinquente √® stato uno scooter.

“Basta, cos√¨ non si pu√≤ andare avanti. Vogliamo che vengano installate le telecamere per avere un maggiore controllo”, dicono, chiedendo di restare anonimi, vari residenti della piazza.

