Cagliari, in via Piero della Francesca “un immondezzaio a cielo aperto”

Rifiuti e degrado in via Piero della Francesca, la testimonianza del nostro lettore Gavino:

“Sono un cittadino di Cagliari che percorre ogni giorno via Piero della Francesca e via Peretti per motivi di lavoro. Vorrei segnalare la presenza di rifiuti fuori dalle case parcheggio di Mulinu Becciu in via Piero della Francesca. Io mi domando perch√® il comune di Cagliari ha chiuso l’entrata di quella strada, come pu√≤ il camion della spazzatura arrivare a quelle case? E’ un immondezzaio a cielo aperto e sicuramente chi vive l√¨ non respira aria buona. Mi meraviglio che di fronte allo scenario ci sia il palazzo dell’Assl”.

Ultima modifica: 6 novembre 2018