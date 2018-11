Cagliari, in via dei Falletti le auto finiscono letteralmente sott’acqua: il VIDEO dei residenti girato nella zona del Banco di Sardegna. La strada oggi è finita completamente allagata mettendo a nudo le carenze strutturali della zona, come in molti altri quartieri. In questo caso siamo a Is Mirrionis, e la pioggia intensa ha provocato non pochi grattacapi ai proprietari di queste auto….guardate il VIDEO con la pioggia battente e il risultato finale…

