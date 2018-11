Cagliari, in arrivo nuove pedonalizzazioni: addio alle auto in piazza San Cosimo e piazza Carmine

di Ennio Neri

Nuove pedonalizzazioni in arrivo. Due mozioni in consiglio comunale firmate dai capigruppo della maggioranza (Matta, Autonomisti per Lussu, Petrucci, Rossomori, Massa, Progressisti sardi e Rodin, Pd) chiedono lo stop alle auto nel tratto di piazza San Cosimo che collega via San Lucifero con via Logudoro e nel tratto di piazza Carmine davanti al palazzo Binaghi-Pizzorno (noto palazzo Caide, dalla storica cartoleria che si trovava al piano terra dell’edificio). La strategia dei consiglieri è chiara: sacrificare una manciata di parcheggi per migliorare la vivibilità delle piazze.

In piazza San Cosimo la pedonalizzazione andrebbe a migliorare la vivibilità di una zona ricca di scuole (Martini, Artistico), di luoghi molto frequentati (campi dell’Ossigeno, comando dei carabinieri) e di un monumento della città come la Basilica di San Saturnino, circondata dalla necropoli paleocristiana. “La perdita minima di parcheggi”, spiega la mozione, “regalerebbe uno spazio più ampio e sicuro ai residenti”.

Diverso il discorso in piazza del Carmine. Qui la pedonalizzazione darebbe continuità ai tanti locali commerciali che potrebbero agevolmente accedere al suolo pubblico della piazza per sistemare tavolini e ombrelloni. L’obiettivo è quello di richiamare turisti e movida per allontanare i troppi bivacchi che oggi squalificano la piazza, restituendo dignità a un luogo urbano di pregio del centro storico cittadino.

