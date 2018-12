Cagliari, in 150 “contro il razzismo e l’odio”: in piazza Garibaldi fiaccolata per i diritti umani

“No al razzismo e all’odio”, “sì ai diritti di tutti gli esseri umani”. Anche Cagliari è scesa in piazza, in contemporanea con altre città italiane, per festeggiare il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Cinque le associazioni in campo – Caritas, Amnesty, Emergency, ActionAid e Oxfam – in piazza Garibaldi, con tanto di candele accese. C’è stata la lettura di tutti gli articoli della Dichiarazione, in un evento che ha visto la partecipazione anche di semplici cittadini e stranieri. Dopo la lettura, che ha coinvolto numerose persone, c’è stato lo spazio per gli appelli.

Come la raccolta firme promossa da Amnesty per sei donne uccise per le quali l’organizzazione chiede giustizia, e poi anche il gruppo sardo di “Sos razzismo” che ha ricordato la costituzione di un gruppo che conta nella sola Isola circa 800 iscritti e che, tra le altre cose, vuole lottare contro “le bufale che circolano su Internet e quella massa grigia, vedasi Salvini, che continua ad aumentare ei sondaggi e nei voti”.

Ultima modifica: 10 dicembre 2018