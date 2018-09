Cagliari, imbocca contromano la 195 e si scontra inevitabilmente con un’auto: due feriti

Ha imboccato contromano la 195rac, ignorando l’obbligo di andare dritto. Così una Opel Corsa, proveniente da via Po, condotta da un 58enne di Cagliari, si è scontrata con una Volkswagen Touran guidata da una 48 enne di Villasor, che percorreva regolarmente la strada a quattro corsie in direzione Elmas. Entrambe i conducenti e la passeggera dell’Opel Corsa sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati un vari Pronto Soccorso degli ospedali cittadini tutti con assegnato codice giallo. Per il conducente dell’Opel scatterà il ritiro e la sospensione della patente. Saranno ora sottoposti agli accertamenti urgenti in ospedale per verificare l’eventuale uso di sostanze alcoliche o droghe.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 25 settembre 2018