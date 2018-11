Cagliari, il volto sano di Halloween: “Botellon finalmente civile in viale Sant’Ignazio”

“È stato un duro lavoro quello che abbiamo realizzato questa mattina fuori dal nuovo bar di viale Sant’Ignazio, a qualche ora dal termine del botellon di Halloween, organizzato spontaneamente nella via dagli studenti universitari di Cagliari, ma ne è valsa la pena”. Così Nina Kuster, tra le titolari del nuovo bar-chiosco davanti alla fontana e all’Anfiteatro romano: la ragazza ha scritto una lettera alla redazione di Cagliari Online. “L’associazione culturale Ersulo, lo staff del Terrapieno di Cagliari e del nuovo bar voluto dare un forte messaggio ripulendo dalle prime luci dell’alba i resti di una festa durata tutta la notte”.

“Ieri tantissimi studenti universitari si sono incontrati per festeggiare Halloween ed ora sembra che non sia successo niente. Vogliamo dimostrare che basta un pò di senso civico ed educazione per permettere a tutti di poter godere di un bellissimo spazio come la parte alta del viale, ora finalmente servita dal bar, rispettando le regole”.

Ultima modifica: 1 novembre 2018