Cagliari, il tris della crisi che strangola la Fonsarda: “Pochi giovani, strisce blu e negozi falliti”

Le piazze verdi ci sono, e sono anche ben tenute: c’è quella della Provincia, l’ex parco Cipla, e le due nuove in via Giudice Costantino e via Giudice Chiano. Ma il verde non basta a far “respirare” il rione cagliaritano della Fonsarda: sempre più anziani e sempre meno giovani, sempre più serrande abbassate e un’ondata di parcheggi a pagamento. Risultato: la crisi c’è. I commercianti, alcuni dei quali nel doppio ruolo di negozianti e residenti, sono i primi colpiti dalle grane del rione. Le attività commerciali, ormai, sono all’incirca una ventina: bar, un solo panificio, una farmacia, un market e qualche negozio di elettronica.

“Il rione si è spopolato, una pasta costa sessanta centesimi ma in tanti risparmiano anche con un costo così basso”, dice Ignazio Mura, da trent’anni alla guida di una pasticceria nel quartiere: “I parchi sono belli ma senza parcheggi gratuiti la gente viene a lasciare l’auto nelle poche strade dove non ci sono le strisce blu”. “Crisi ovunque, anche a Fonsarda”, sentenzia Giuseppe Fadda, dal 1974 ripara e vende cornici in via Giudice Chiano: “C’è anche tanta fame di parcheggi, le automobili devono essere parcheggiate per terra, in alcuni parchi avrebbero potuto anche prevedere di realizzare degli stalli. Le serrande abbassate sono ormai troppe, nella mia via hanno fallito una cartolibreria, una macelleria e una rivendita di frutta e verdura”.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019