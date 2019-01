Cagliari, il rebus delle luminarie natalizie: quelle vie lasciate al buio a San Benedetto

C’√® qualcosa che non torna sulle luminarie natalizie a Cagliari, in¬†particolare quelle che dovevano essere realizzate in alcune strade di¬†San Benedetto. C’√® stato qualcuno che ne ha lamentato la mancanza o la¬†insufficienza, altri che ne hanno lodato la realizzazione. Le carte¬†ufficiali del Comune parlano chiaro : con un provvedimento¬†straordinario, la Giunta municipale, con la Delibera n.185/2018 del 27¬†novembre 2018 ha stanziato ben 44 mila euro per luminarie aggiuntive,¬†che dovevano essere realizzate da alcune associazioni, rispetto a¬†quelle finanziate con il primo progetto generale.

Con la¬†Determinazione n. 8231 del 12 dicembre , il Servizio SUAPE, Attivit√†¬†Produttive e Turismo ha ripartito tale somma tra le associazioni¬†richiedenti, ad una delle quali √® stato assegnato un contributo di¬†oltre ” 21 mila euro, a fronte di un preventivo di 26 mila e 303 euro,¬†per la realizzazione – si legge nella Determinazione- del progetto di

illuminazione delle vie S.Avendrace. Cocco Ortu, Petrarca, Tola,¬†Pacinotti, Manzoni, Tiziano”. La polemica che si √® innescata su questo¬†provvedimento, ha portato a rilevare¬† che Via Cocco Ortu, Via Manzoni e via Tiziano¬†sono rimaste del tutto al buio, ossia senza luminarie. E’¬†stata realizzata solo la illuminazione dell’edificio del Mercato di¬†San Benedetto, che per√≤ √® stata finanziata attraverso il progetto¬†generale. Sta qui il “rebus” del quale dovrebbero dar conto sia gli¬†uffici e gli amministratori comunali , sia l’associazione che ha avuto¬†il contributo.

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 5 gennaio 2019