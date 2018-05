di Paolo Rapeanu

La raccolta porta a porta arriva alla Municipalità di Pirri, al Cep e al quartiere Europeo: l’avvio del servizio è in programma per lunedì 28 maggio. Solo per qualche giorno saranno ancora presenti i cassonetti sulle strade, poi scompariranno per sempre. La “svolta” principale riguarda proprio la Municipalità: molti residenti sono dubbiosi, e adesso arriva la prova pratica. Alcune strade di Pirri rappresentano un confine “naturale” soprattutto con Monserrato e nei fatti sono un punto di passaggio per migliaia di automobilisti provenienti dall’Area vasta. Con la scomparsa dei cassonetti, questa la speranza del Comune, dovrebbe finire il cosiddetto “rifiuto selvaggio”, ovvero sacchi di spazzatura gettati da non residenti.

Ne è sicuro il sindaco Massimo Zedda: “Saranno ridotte le percentuali di rifiuti provenienti da persone che abitano in altre città. Anche per i pirresi, gli abitanti del Cep e del quartiere Europeo ci sarà la possibilità di pagare una tassa più leggera, fino al venti per cento in meno di Tari entro l’anno prossimo, oltre a un maggior decoro e pulizia delle strade”.

Ultima modifica: 25 maggio 2018