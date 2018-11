Cagliari, il Poetto del futuro: movida, ricciai e nuovi parcheggi all’ippodromo e all’ex pineta

Movida, aree sportive e parcheggi. Tutto al Poetto nella zona tra l’ippodromo e l’ex pineta ai confini con Quartu. E sul lungomare torneranno i chioschetti per la degustazione dei ricci.

È nero su bianco negli indirizzi del nuovo puc che presto arriverà in consiglio comunale per il via libera. Nel piano vengono prese in esame due zone in particolare del lungomare Poetto che vengono ridisegnate per quella che sarà la spiaggia del futuro. Una è quella dell’ippodromo, delle parti retrostanti l’ospedale Marino e la fascia del canale dell’idrovora, collegato con Molentargius.

E l’altra è quella della ex pineta confinante con Quartu. Entrambe aree sensibili sotto l’aspetto paesaggistico (entro 300 metri dal mare) e a rischio di degrado: l’area dell’ex pineta è un parcheggio non attrezzato e l’ippodromo è largamente sottoutilizzato.

La zona dell’ippodromo per l’amministrazione è strategica per realizzare attrezzature e servizi oggi non presenti sul lungomare. Saranno realizzati quindi servizi a turistico ricreativi, per lo sport e il tempo libero. Verranno poi sistemate zone da adibire a parcheggio, sia nell’area dell’ippodromo che nell’area dell’ex pineta (che verrà attrezzata e arredata con nuovo verde) e sul lungomare tornerà il mercatino dei ricci, gemello di quello che oggi si trova a Su Siccu. La porta d’accesso al parco di Molentargius in corrispondenza del canale dell’idrovora verrà valorizzata.

