Cagliari, il ministro Toninelli in visita alla Direzione marittima

Nella giornata di ieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore Danilo Toninelli, ha visitato per la prima volta la Direzione Marittima di Cagliari.

Il ministro è stato accolto dal Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale C.V. (CP) Giuseppe Minotauro e ha ricevuto gli onori dal personale della Direzione Marittima di Cagliari schierato lungo la banchina antistante la sede storica. Presenti alla cerimonia anche i comandanti degli Uffici dipendenti, della IV° Sezione Volo Elicotteri G.C. e del IV° nucleo Operatori Subacquei G.C.

Il comandante del porto di Cagliari ha inteso porgere il saluto dell’Autorità Marittima al ministro, il quale, a sua volta, nel corso di un Suo intervento, ha riconosciuto l’importanza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nell’assolvimento dei suoi diversificati e delicati compiti istituzionali e si è congratulato per i brillanti risultati conseguiti dal Corpo nell’espletamento dei compiti Istituzionali: “Da Ministro ma soprattutto da cittadino italiano vi porto la gratitudine per il grande lavoro che fate. Continuate a mantenere sempre alta la bandiera italiana”.

A seguire, dopo un colloquio con il C.V. (CP) Giuseppe Minotauro e con il dott. Massimo Deiana, Presidente dell’ADSP del Mare di Sardegna, presso gli uffici della Direzione Marittima il Sig. Ministro ha incontrato l’ing. Federico Vittorio Rapisarda, Provveditore Interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, il dott. Valter Bortolan, Coordinatore Area per la Sardegna di ANAS e l’ing. Claudio Cataldo, Direttore Infrastrutture RFI per la Sardegna. L’agenda degli incontri del Ministro si è conclusa con il Presidente della Regione Sardegna prof. Francesco Pigliaru.

La visita è terminata con un incontro del Sig. Ministro con i vertici politici ed istituzionali della città di Cagliari.

