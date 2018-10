Cagliari, il maltempo non graffia e un arcobaleno mozzafiato abbraccia tutta la città

di Paolo Rapeanu

Un arcobaleno nel “buongiorno” dei cagliaritani. L’allerta meteo rimane – ed è confermata sino alle 12 di sabato – ma il cielo appena nuvoloso della mattina ha regalato uno spettacolo di colori a chi si è svegliato presto. Tutte, ma proprio tutte le tonalità dell’arcobaleno presenti nel cielo, in un tripudio per gli occhi. La lunghissima scia è stata vista praticamente da tutti: da chi abita in Castello sino a chi si trova a due passi dal mare del Poetto. Le bellissime fotografie sono state realizzate dalla nostra lettrice Alessandra Atzori.

Un periodo di maltempo, quindi, nel quale è anche possibile “respirare”, godendosi una delle meraviglie della natura tra una corsa con l’ombrello tra le mani verso il lavoro o una passeggiata per la città.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018