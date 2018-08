di Paolo Rapeanu

Da uffici a negozi: il Comune, con il Suape, accoglie le richieste di una società privata di Villacidro, la Igm, per l’apertura di un supermercato in pieno centro città. In via Dante, tra i campi sportivi dell’Ossigeno e il Tribunale per i minorenni, è pronto a sorgere un ipermercato “con vendita di prodotti di vario genere, alimentari inclusi”, al piano terra del caseggiato Biho. Tanti anni fa, lì, c’era l’istituto Biochimico, poi i lavori hanno portato alla realizzazione di un complesso moderno. La società aveva già chiesto la possibilità di svolgere l’intervento nel 2016, poi alcuni pareri contrari per il cambio di destinazione d’uso sino ad arrivare, ieri, al via libera. Un nuovo market a pochi passi dalle vie dello shopping, e l’ennesimo in una Cagliari dove sembrano avere successo soprattutto i supermercati.

Nel progetto del privato sono previsti anche un parcheggio per automobili di un centinaio di posti e due maxi aree verdi, per un totale di settecento metri quadri.

Ultima modifica: 30 agosto 2018