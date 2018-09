Cagliari, il grande bluff della pulizia delle strade: “L’ha spostata la macchina?..”

di Roberto Mura

Il grande bluff della pulizia delle strade.

Primo mercoled√¨ del mese: pulizia delle strade. Divieto di sosta e terrore diffuso tra i residenti che lottano per cercare un parcheggio al sicuro dalla voracit√† di chi ha dato l’ordine alla polizia municipale di mettere multe come se non ci fosse un domani.

Aspetto le ore 11 perch√© ho ancora fiducia nel genere umano: sicuramente passeranno a pulire… Come si dice a Cagliari: eeeejaaaaa.. aspetta e spera… Alle 10.57 si presenta un “operatore ecologico” che con molta meticolosit√† sposta la sporcizia da una parte all’altra della strada.

Risultato: la strada √® sporca esattamente come il giorno prima ma, in compenso, abbiamo avuto la nostra buona dose di adrenalina: “l’ho spostata la macchina?” come colonna sonora di una intera nottata..

Ultima modifica: 5 settembre 2018