Cagliari, il Comune premia Andrea Cossu per il suo “attaccamento alla maglia”

Domani, martedì 9 ottobre, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, verrà consegnato un riconoscimento all’ex giocatore del Cagliari Calcio, Andrea Cossu, per l’attaccamento alla maglia della sua città dimostrato negli anni di carriera da calciatore professionista.

Alla cerimonia, prevista per le 16,30 prima dell’avvio dei lavori del Consiglio Comunale, potranno accedere, oltre ai rappresentanti della stampa, gli amministratori comunali, i dirigenti del Cagliari Calcio e i familiari del calciatore.

I tifosi e tutti gli interessati potranno seguire la consegna del riconoscimento che verrà fatta dal Presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese e dal Sindaco Massimo Zedda, in streaming dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it oppure su uno schermo tv messo a disposizione in una sala del Palazzo Civico di via Roma.