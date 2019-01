Cagliari, il colpo della Befana: arriva Birsa dal Chievo, Barella in partenza? Valter Birsa al Cagliari, affare ormai ai dettagli: Maran avrà un altro suo pupillo a centrocampo ma rischia di perdere già a gennaio barella, vicino al Chelsea per 50 milioni e al centro di una super asta che vede coinvolti Napoli, Inter e Juventus. L’arrivo di Birsa servirà invece a colmare il vuoto del grave infortunio occorso a Castro. Per Birsa si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore per 2,5 milioni di euro.

Ultima modifica: 6 gennaio 2019