Cagliari, il “Bizzarria Ensemble” con Attilio Motzo e Rebeca Ferri nel segno di Vivaldi

Focus sull’arte di Antonio Vivaldi nell’intrigante duplice appuntamento incastonato nel cartellone della Stagione Concertistica 2018 organizzata dall’associazione Amici della Musica di Cagliari – nell’ambito diCagliariPaesaggio 2018 – che vedrà protagonista v enerdì 31 agosto e sabato 1 settembre alle 21 nella Chiesa di San Francesco di Paola in via Roma a Cagliari il Bizzarria Ensemble.

Viaggio tra le meraviglie barocche – con tutto il fascino de “Le Quattro Stagioni” ovvero il Concerto n.1 in Mi maggiore “La primavera” RV 269 (nei tempi Allegro, Largo, Allegro), il Concerto n.2 in sol minore “L’Estate” RV 315 (Allegro non molto, Adagio, Presto), il Concerto n.3 in Fa maggiore “L’autunno” RV 293 (Allegro, Adagio molto, Allegro) e il Concerto n.4 in fa minore “L’inverno” RV 297 (Allegro non molto, Largo, Allegro) da “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” – con il violino solista di Attilio Motzo.

Una preziosa antologia di pagine del grande compositore veneziano – sabato 1 settembre alle 21 – per il concerto della violoncellista romana Rebeca Ferri (diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e perfezionatasi nell’interpretazione della musica barocca con Gerhart Darmstadt, Anner Bylsma, Roel Dieltiens, Balazs Maté, Stefano Veggetti e Kristin von der Goltz) insieme con il Bizzarria Ensemble – con un programma che spazia dai Concerti per violoncello, orchestra d’archi e basso continuo RV 402, RV 405, RV 420e RV 413 alla Sinfonia in si minore “Al Santo Sepolcro” RV 169.

La prima tranche della Stagione Concertistica 2018/ “Da Scarlatti al Terzo Millennio” degli Amici della Musica – “Primavera / Estate” – si chiuderà in bellezza nel segno di Antonio Vivaldi con due concerti “a tema” pensati per il progetto CagliariPaesaggio 2018 promosso dall’assessorato alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari per la valorizzazione del paesaggio urbano e delle “scenografie” architettoniche” come dei parchi e giardini e dei luoghi significativi della città, capoluogo dell’Isola.

Incipit ( DOMANI, venerdì 31 agosto alle 21 ) con “Le Quattro Stagioni” – opera emblematica formata dai primi quattro concerti per violino racchiusi ne“Il cimento dell’armonia e dell’inventione” (1725) di Antonio Vivaldi, e accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi di anonimo autore (forse lo stesso compositore) che suggeriscono le immagini di altrettanti “quadri” trasfigurati in musica.

Così se ne “La Primavera” (Concerto n.1 in Mi maggiore RV 269) pare di riconoscere il canto festoso degli uccelli, accanto ad un sonoro affresco del mondo agreste e infine una danza popolare, la potenza della natura rifulge appieno ne “L’Estate” (Concerto n.2 in sol minore RV 315) con toni accesi e brillanti, dalle temperature infuocate che illanguidiscono lo spirito all’esplosione del temporale che «tronca il capo alle spiche e a’ grani alteri» e atterrisce uomini e armenti.

Le melodie de “L’autunno” (Concerto n.3 in Fa maggiore RV 293) spaziano dall’ebbrezza trasognata – in una sorta di inno a Bacco e al succo della vite – alle frenetiche scene di caccia che dissolvono la quiete nella ferocia e nel ritmo incalzante di un inseguimento, infine “L’inverno” (Concerto n.4 in fa minore RV 297) con l’infuriare dei venti, il suono ipnotico della pioggia e infine la visione di un’ardua camminata sui ghiacci tra il soffio dei venti nell’atmosfera sospesa di un paesaggio ammantato di neve.

Raffinati virtuosismi e note evocative per le celeberrime partiture, affidate al violino barocco di Attilio Motzo, allievo di Renato Giangrandi, perfezionatosi con Salvatore Accardo e Franco Gulli, per un decennio membro stabile dell’Orchestre Des Champs Elysées e del Collegium Vocale di Gent diretta da Philippe Herreweghe, che alterna l’insegnamento ad un’intensa carriera concertistica dedita in particolare alla musica antica e barocca – con formazioni come Modo Antiquo, l’Ensemble Baroque de Limoges, Hesperion XX, Orchestra Barocca Italiana, Academia Montis Regalis, sotto la direzione di personalità di spicco nel panorama della musica barocca come Jordi Savall, Sigiswald Kuijken, Ton Koopman, Christopher Hogwood.

Un’occasione per riascoltare “Le Quattro Stagioni” in una versione cameristica e “filologica” che restituisce la temperie culturale e insieme le sonorità e lo stile dell’Età Barocca nsieme alle innovazioni e invenzioni del maestro veneziano.

Riflettori puntati su Rebeca Ferri, brillante e apprezzata interprete del violoncello barocco – protagonista sabato 1 settembre alle 21 nella Chiesa di San Francesco di Paola in via Roma a Cagliari insieme con il Bizzarria Ensemble (nucleo strumentale della Sezione interdipartimentale di Musica Antica del Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari) che schiera Luca Persico e Sara Meloni ai violini, con Luigi Moccia alla viola,Fabrizio Meloni al violoncello, Francesco Sergi al contrabbasso e Geronimo Fais al clavicembalo per un itinerario musicale incentrato sui Concerti per violoncello, orchestra d’archi e basso continuo di Antonio Vivaldi oltre che sulla Sinfonia in si minore “Al Santo Sepolcro” RV 169.

Un programma mirato per porre in risalto le qualità espressive dello strumento solista – appartenente alla famiglia degli archi – scoperte e valorizzate in primo luogo proprio da Antonio Vivaldi, oltre che da Joseph Haydn e Luigi Boccherini, e da Carl Philipp Emanuel Bach: tra i numerosi concerti dedicati al violoncello dal compositore veneziano, la scelta è caduta sul Concerto in do minore RV 402 (nei tempi Allegro molto, Adagio, Allegro), sul Concerto in re minore RV 405 (Allegro, Adagio, Allegro), sul Concerto in la minore RV 420(Andante, Adagio, Allegro) e sul Concerto in Sol Maggiore RV 413 (Allegro, Largo, Allegro) per un interessante percorso alla riscoperta del talento e della fantasia dell’artista – a lungo dimenticato – che ha profondamente influenzato la cultura musicale italiana ed europea.

Nel cuore del concerto risuoneranno invece gli accenti della Sinfonia in si minore “Al Santo Sepolcro” RV 169 (in due movimenti: Adagio molto, Allegro ma poco) scritta presumibilmente per la cappella della Pietà, per orchestra d’archi e basso continuo (ma “senza organo e cembalo”), ricca di pathos con un carattere intimistico segnato dalla novità della tecnica armonico-contrappuntistica ardita e quasi rivoluzionaria per l’epoca. Il clima rimanda alle meditazioni per la Passione di Cristo in una trasfigurazione sonora del dramma – con un incipit suggestivo che volge dal piano al pianissimo per poi lasciare spazio all’Allegro ma poco, con una doppia fuga e una citazione del tema iniziale e stilemi che evocano il momento cruciale della vita di Gesù.

Rebeca Ferri suona un violoncello di André Mehler (Leipzig 2011) da Martinus Kaiser (Venezia 1679) e un violoncello anonimo inglese dei primi anni del ‘700.

