Cagliari, il bel gesto di uno straniero: trova un portafoglio con 120 euro e lo restituisce

Un portafoglio con dentro 120 euro, una carta bancomat e varie carte di credito, perso da una sessantenne cagliaritana tra i parcheggi di via Roma lato porto, è stato ritrovato domenica 30 settembre, verso le diciassette, da un ghanese di trentanove anni, che vive e lavora in città. L’uomo, dopo averlo raccolto da terra, ha subito chiamato il 113 per segnalare il ritrovamento. Dopo pochi minuti, sul posto sono arrivati gli uomini di una volante, che hanno preso in consegna il borsellino, di marca Chloe. Da un rapido controllo è stato possibile risalire all’identità del padrone.

La proprietaria si è recata negli uffici della questura di via Amat dove, direttamente dalle mani degli agenti, ha ripreso il suo portafoglio.

