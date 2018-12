Per il quarto anno consecutivo il Cral organizza il pranzo di beneficenza per i migranti ospiti della Caritas. Una giornata di integrazione, socialità e solidarietà .

“La bella iniziativa nasce dal grande amore per la Vespa, dal nostro bel gruppo- spiega Rosy, una delle iscritte al Cral-, un gesto verso l’integrazione in un momento in cui ci sono tante polemiche abbiamo teso la mano regalando una giornata diversa a questi ragazzi che provengono dalla Costa d’Avorio e del Senegal, ospiti della casa accoglienza Croce Rossa. Questo bel sole ci sta accompagnando come se fosse una benedizione. E’ una giornata all’insegna del sorriso e dell’integrazione.

Tra gli organizzatori della bella iniziativa Mariano Marras di Capoterra 2000.

(FOTO DI DAVIDE LOI)

Ultima modifica: 16 dicembre 2018