Cagliari, i vandali di Halloween sfondano la vetrina del negozio di nuoto in via Paoli. Ansia e rabbia raccontate da Ilaria Kalb, la proprietaria del negozio devastato nella via dello shopping: “Stanotte, in una delle vie più belle e commerciali di Cagliari, via Paoli, abbiano sfondato in tutta tranquillità la vetrina del mio negozio! In 13 anni di attività non ho mai avuto così paura di arrivare in quello che è la mia seconda casa, perché non avevo idea di cosa avrei trovato! Fortunatamente nella sfortuna, ci è andata bene. Con l’allarme che suonava altissimo sono riusciti solo a prendere la cassa in cui c’era il fondo della giornata. Pochi spiccioli, visto che nella giornata di Halloween, giustamente, si pensa di più a portare i bambini in giro a fare dolcetto o scherzetto, piuttosto che a fare shopping. Sentire il messaggio registrato dell’allarme che dice di correre in negozio è una cosa inquietante. Siamo passati dall’ansia alla rabbia nel giro di pochi minuti alle 4 del mattino. La rabbia perché noi lavoriamo da tanti anni, sempre con il sorriso sulle labbra, e questi delinquenti stanno rovinando il nostro posto di lavoro e la nostra serenità. Spero che il nostro rimanga un caso isolato. Nella nostra via le parole di preoccupazione tra i commercianti sono tante. Ma speriamo che la situazione migliori. Vi ringrazio, Ilaria proprietaria di Nuoto&Fitness, dove lo Shopping trasmette passione!”

Ultima modifica: 1 novembre 2018