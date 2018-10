Cagliari, guerra ai volantini: vietata la distribuzione a mano, sulle auto in sosta e fuori dalle case

Guerra al volantinaggio. Mai più consegna a mano di manifestini che non potranno più essere collocati nemmeno nelle auto parcheggiate. Tutto nel nuovo regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene

urbana che sarà votato la settimana prossima in consiglio comunale. La norma recepisce un ordine del giorno già votato qualche mese fa dall’aula di palazzo Bacaredda.

Nelle carte si legge che “al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini o simili, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private. È parimenti vietata la distribuzione di volantini mediante consegna a mano”.

Novità anche per la distribuzione nelle strutture fisse che dovranno dotarsi di apposito contenitore. “Quando l’attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili”, si legge nel documento, “gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti”.

E infine: “Nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino”.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018