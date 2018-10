Contro la diffusione delle blatte, venerdì 5 ottobre 2018 è previsto l’intervento di disinfestazione del Servizio Antinsetti cuola Primaria via Garavetti. Le operazioni verranno effettuate in particolare in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria presenti nel cortile a partire dalle 14,30.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018