Cagliari, guasto alla condotta di via Milano: l’acqua tornerÃ  in serata

Le squadre di Abbanoa stanno completando i lavori in via Milano a Cagliari dove questa mattina, all’altezza dell’incrocio con via Bari, si è verificato un improvviso guasto sulla condotta che alimenta i quartieri di Bonaria e Marina. La rottura ha riguardato una vecchia tubatura in ghisa grigia del diametro di 300 millimetri. La condotta è risultata lesionata in più punti. Per questo motivo i tecnici di Abbanoa hanno deciso di procedere con la sostituzione integrale di un intero tratto di circa cinque metri. Sono attualmente in corso le operazioni di collegamento della nuova tubatura in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Successivamente saranno avviate le manovre di riempimento e riavvio dell’erogazione. Sono operazioni che saranno effettuate con gradualità per evitare pericolosi colpi d’ariete causati da sbalzi repentini di pressione. Entro la serata sarà quindi ripristinata l’erogazione nella parte del quartiere di Bonaria in prossimità della rottura e nella zona alta del rione della Marina. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.