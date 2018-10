Cagliari, gru prende fuoco: paura per un operaio bloccato in aria sul cestello

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio che si è sviluppato nel motore di una gru durante le fasi di manovra, e hanno recuperato e messo in salvo l’operatore rimasto bloccato in quota.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino portuale e della sede centrale del Comando, è avvenuto questa mattina a Cagliari, in via Alfieri.

Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme, a recuperare l’operatore dal cestello, e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo e l’area della sede stradale.

Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto.

