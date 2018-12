Cagliari, gravissima una donna investita nella zona del porto: travolta dall’Audi guidata da un 22 enne di Capoterra

Grave incidente stradale in tarda serata nella via Riva di Ponente. Ecco la dinamica. Una Audi guidata da un 22enne di Capoterra, arrivava dalla SS195 in direzione del centro città. Arrivato all’altezza del distributore di carburante investita un pedone, una donna 54enne di Cagliari, che attraversava la strada lontano dalle strisce pedonali. La donna è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Brotzu con un codice rosso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro dalla Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018