Cagliari, il grande caos dei rifiuti: cassonetti ko e spazzatura in strada da S.Benedetto a Is Mirrionis

di Paolo Rapeanu

Stracolmi di rifiuti, con decine di sacchetti ammassati in strada, e – questa √® la “novit√†” – nei rioni dove il porta a porta non √® ancora partito. Se a Pirri c’√® chi si disfa di materassi, frigoriferi e immondezza varia semplicemente abbandonandoli in strada, dove ci sono ancora i cassonetti la situazione non √® migliore. Anzi: la sensazione √® che pi√Ļ di una persona abbia pensato di disfarsi dei rifiuti “trasportandoli” dai rioni dove ormai ci sono solo i mastelli a quelli dove ci sono ancora i maxi contenitori per l’indifferenziata, il vetro, il cartone e l’umido.

Partendo da via Cadello, a un tiro di schioppo dalla Municipalit√† senza pi√Ļ un cassonetto in strada, proseguendo fino ad arrivare in via Bacaredda, dove i cassonetti gialli per il cartone sono pieni ben oltre l’orlo per finire nelle strade attorno al mercato civico. L√¨, pi√Ļ di un residente ha notato automobili ferme con il portabagagli alzato e il guidatore che si √® disfatto, senza troppi complimenti, di vari sacchetti neri, gettandoli dentro – o fuori, a seconda della situazione – dai cassonetti.

Ultima modifica: 5 giugno 2018