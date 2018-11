Cagliari, gli abusivi della spazzatura deturpano le strade: “Dobbiamo farci giustizia da soli?”. La rabbia dei cittadini di Pirri per lo scarico di rifiuti da parte di chi non paga la tassa e si diverte a deturpare le strade: “Da qualche mese a questa parte di fronte casa viene scaricata (sicuramente verso le 3-4 del mattino) della spazzatura non differenziata- attacca Mirko Melis- √® stata gi√† fatta una interrogazione parlamentare a riguardo tuttavia non si √® risolto nulla. D√† fastidio poich√© essendo non differenziata attira i gatti del vicinato che squarciano la busta e la carica batteriologica √® alta. Il tutto viene puntualmente fatto ogni mercoled√¨- gioved√¨ sempre nel medesimo punto. Deve essere quindi qualcuno abusivo che non ha i mastelli. Ma dico io i controlli non vengono fatti? Devo arrivare veramente a farmi giustizia da solo rischiando di passare dalla parte del torto?”: la foto che vedete √® stata scattata in via dei Gherardeschi a Pirri.

Ultima modifica: 21 novembre 2018