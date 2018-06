Cagliari, una giungla tra le tombe del cimitero di Bonaria

C‚Äô√® una zona del cimitero monumentale di Bonaria che sembra dimenticata, andare a trovare il caro estinto da queste parti √® impresa ormai ardua. Manco si dovesse fare un safari. Tra una lapide e l’altra, infatti, si deve attraversare una giungla. ¬†Erba alta, altissima e¬† piante varie, si sono impossessate delle tombe. Il degrado e la scarsa manutenzione sono sotto gli occhi del visitatore, come mostrano le foto inviate dal nostro lettore Ricky Muller “E’ stato anche aperto alle visite guidate ma non vedono le condizioni in cui si trova?”.

Viene, inoltre, da chiedersi: possibile che nessuno si occupi di estirparle?

Ultima modifica: 22 giugno 2018