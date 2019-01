Cagliari, giovane di 26 anni investito nella notte in viale Merello da una Renault Clio. Ecco la dinamica dell’incidente ricostruita dalla Polizia Municipale. Una Renault Clio condotta da un 70enne di Cagliari, stava percorrendo il Viale Merello verso Piazza d’Armi. Arrivato all’altezza delle strisce pedonali, non ha dato la precedenza e ha investito un pedone, un giovane di 26 anni di nazionalità ucraina. Il pedone veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019