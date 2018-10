Ennesima aggressione a Cagliari, questa volta non nel lungomare Poetto, ma in centro, a Stampace, in via Mameli. All’alba, attorno alle sei del mattino, un 24enne sarebbe stato aggredito, secondo quanto riporta L’Unione Sarda, da un uomo con un coltello che lo avrebbe ferito alla mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018