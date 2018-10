Cagliari, giochi pericolosi sulle strisce: ragazzini bloccano bus e cercano di forzare le portine

Una “bravata”, a volerci andare leggeri, quella avvenuta in via Bacaredda, proprio all’intersezione con la via San Vetrano. Un gruppo di giovani, probabilmente minori, che si divertono creando caos e pericolo. Come? Aspettando che passi il pullman: appena lo vedono in due si piazzano sopra le strisce pedonali e rimangono fermi. Il bus, ovviamente, si ferma, e il resto della “gang” ne approfitta per cercare di manomettere le portine, forzando i “rubinetti” gialli posizionati proprio al centro. L’ultimissimo episodio oggi – giovedì 25 ottobre 2018 – verso le diciotto. I giovanissimi hanno preso di mira un bus della linea M, con dentro molti passeggeri.

L’autista, dopo qualche istante di incredulità, ha abbassato il finestrino e rimproverato i ragazzi, che sono scappati a gambe levate. L’uomo ha subito telefonato alla centrale della società di trasporti, per raccontare quanto accaduto. E, stando ad alcune testimonianze, l’episodio “bravata” avrebbe dei precedenti. Sempre in quel punto, tra via San Vetrano e via Bacaredda.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018