Cagliari, è già estate a Marina Piccola: relax in riva al mare tra birra e dj set

Un po’ per scappare dal caldo che già inizia a fari sentire in centro – ma il vero boom è atteso soprattutto domani e domenica – e un po’ perché l’estate, a Cagliari, nuvole a parte, inizia prima. Buon esordio per “I love Marina Piccola”: famiglie, gruppi di ragazzi ma anche sessantenni, tutti a spasso per il porticciolo “protetto” dalla Sella del Diavolo. La riproposizione della formula già sperimentata con successo in piazza Garibaldi convince anche in riva al mare.

Sono venti le postazioni dove si possono gustare hamburger, formaggi, vino e birre made in Sardegna. E, per chi non ha fame, c’è pur sempre la possibilità di curiosare tra gli stand di artigiani e hobbisti, tra mini casette in legno e oggetti intagliati ad arte tipici del Marocco. La musica accompagna il divertimento: dj set garantiti ogni sera, tra reggaeton, Sandro Murru, Rossella Duville e due esibizioni degli Alterego e dei NonSoulFunky.

Ultima modifica: 8 giugno 2018