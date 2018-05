A Cagliari è già estate, Marina invasa dai turisti: “Movida chiassosa? Una benedizione”

Ritorna il grande caldo, e nel rione della Marina impazza la movida. In modalità non stop. Dalle gelaterie ai ristoranti, dai bar ai negozietti di souvenir, anche per l’estate 2018 il cuore pulsante di aperitivi, cene e passeggiate in città ha il suo “classico” perimetro definito. Da subito dopo il palazzo del Consiglio regionale fino a piazza Yenne. Per i prossimi mesi la “fotografia” è identica a quella scattata oggi, in un martedì con migliaia di crocieristi sbarcati per qualche ora, turisti che rimangono nel capoluogo per qualche giorno e cagliaritani che si concedono una pausa pranzo all’aperto, tra quei tavolini che, ancora oggi, finiscono al centro delle polemiche. C’è chi, infatti, soprattutto tra i residenti del centro storico, si lamenta per il troppo rumore a tutte le ore, soprattutto quando cala il sole. Nel mirino ci sono loro, i ristoratori. Che si difendono paragonando Cagliari “a tante altre città europee”.

“La movida pericolosa? Direi proprio di no. Ci sono sempre le Forze dell’ordine che presidiano costantemente la piazza, qui tutti sono tranquilli”, afferma Raffaella Giamberduca, gelataia di piazza Yenne. “Non c’è nemmeno quel tipo di clientela che disturba, magari nelle zone più interne della Marina forse c’è una movida diversa. Il vociferare di tante persone crea un volume diverso, ma non è chiasso. Non può piacere a tutti, ma magari si può cercare una zona della città più riservata”. E lì, nel cuore dei vicoli della Marina “terra” della movida, da vent’anni lavora Luca Cillo, titolare di un ristorante: “Le previsioni per l’estate sono già molto buone. I crocieristi non consumano tanto, meglio i turisti che restano per quattro o cinque giorni a Cagliari”. La movida porta solamente chiasso? “È vero e non è vero, io controllo i clienti e non fanno casino. Ben diverso dai posti nei quali si vende birra a tutte le ore, la movida chiassosa è legata ai ragazzi che girano per il quartiere. Serve più pulizia e controllo, c’è qualche bisticcio soprattutto di notte ma Cagliari è una città tranquilla”.

Ultima modifica: 22 maggio 2018