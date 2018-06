Cagliari abbraccia il Senegal: sÃ¬ al gemellaggio con la cittÃ  di Pikine est

Cagliari si gemella con Pikine est. Una città di 32 mila abitanti, vicino a Dakar capitale del Senegal. C’è il sì del consiglio comunale (qualche astenuto come Mereu, Fdi e Sorgia, misto tra i banchi dell’opposizione). Obiettivo generale del progetto è quello di ridurre le cause della migrazione giovanile favorendo lo sviluppo delle economie locali e sostenendo le politiche pubbliche rivolte ai giovani. Già la Regione coordina le attività che si concentrano nei comuni senegalesi di Pikine est e Kelle Gueye con la collaborazione dei comuni di Oristano e Cagliari e l’Associazione amicale des jeunes de black stars a Pikine.

Le attività di cooperazione internazionale coordinate dalla Regione Autonoma della Sardegna in Senegal, si concentrano nel comune di Pikine, sito nella Regione di Dakar, che unitamente al Ministero della Coesione Territoriale Senegalese è uno dei partner istituzionali in Senegal della Regione Sardegna.

C’è stato l’interesse manifestato dal Sindaco di Pikine alla sottoscrizione di un gemellaggio con il Comune di Cagliari al fine di avviare una collaborazione nei settori di reciproco interesse. E oggi la risposta positiva in aula dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di realizzare iniziative di cooperazione, relazioni sociali, culturali, turistiche e sportive e creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di una cooperazione tra le organizzazioni operanti nei rispettivi territori anche per il tramite di scambio di informazioni e attività di networking.

Ultima modifica: 19 giugno 2018