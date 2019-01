Cagliari nella morsa del gelo: paura per i senzatetto, scatta l’accoglienza straordinaria

Abbassamento delle temperature: si rafforza l’attività di assistenza a Cagliari. Visto l’abbassamento delle temperature e l’avviso di condizioni meteo avverse comunicato dalla Protezione civile regionale, si rafforza l’attività di assistenza ed eventuale accoglienza rivolta alle persone maggiormente esposte e in condizioni di fragilità estrema presenti in città.

In questi giorni di freddo intenso, diventano due i mezzi dell’Unità di Strada coordinati dalla Croce Rossa per il monitoraggio delle situazioni già conosciute o per quelle eventualmente nuove, con il compito di indirizzare quanti più utenti al possibile ricovero nelle varie strutture di accoglienza o nelle strutture ricettive già utilizzate in situazioni di emergenza.

Per salvaguardare l’incolumità delle persone, gli eventuali inserimenti in struttura potranno essere disposti in via d’urgenza anche su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o di altre istituzioni deputate a intervenire, come le Forze dell’Ordine.

Ultima modifica: 3 gennaio 2019