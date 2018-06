Cagliari, spruzzano gas al peperoncino per una birra negata: noto locale evacuato

Sono entrati nel locale alle 3 del mattino e hanno chiesto una birra a un euro e 20 centesimi. E al rifiuto hanno spruzzato gas al peperoncino costringendo clienti e personale a uscire dal locale. È successo sabato notte al Foghorn’s noto, locale della movida cittadina nel corso Vittorio Emanuele II. “Non c’è stata nessuna aggressione”, spiega il titolare del locale Massimo Melis, “sono entrate due persone di colore e volevano una birra a un euro e 20 centesimo. Abbiamo spiegato loro che noi birre a quel prezzo non ne avevamo. Noi materialmente non li abbiamo visti spruzzare, ma subito dopo lo scambio di battute tutte le persone all’interno del locale, clienti e personale, hanno avvertito prurito alla gola e cominciato a tossire e sono stati costretti ad alzarsi dai tavoli e abbandonare la sala. Probabilmente è stato utilizzato il gas urticante al peproncino. Anche le due persone di colore sono uscite. Abbiamo attaccato l’aspiratore e dopo qualche minuto il locale è stato di nuovo agibile”. Melis afferma di conoscere i due: “Si tratta di due persone che in altre circostanze avevano rubato da noi e probabilmente sono gli stessi che hanno portato via il salvadanaio dei risparmi al Dorian Gray”.

Nei giorni scorsi due ragazze polacche sono state rapinate in viale Merello da due stranieri che le avrebbero aggredite con lo spray al peperoncino.

Ultima modifica: 11 giugno 2018