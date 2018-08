Cagliari, gambiano denunciato dopo la rissa con 2 commercianti e il titolare del sexy shop

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno individuato e denunciato il responsabile dell’aggressione dei due rivenditori di biciclette di via Sassari. Si tratta di un giovane extracomunitario, classe 2000, che il 24 agosto intorno alle 13:10 si era recato presso il negozio di bici richiedendo la riparazione dello pneumatico.

Durante l’esecuzione del lavoro, è nata una discussione tra il cliente e uno dei due rivenditori, sfociata in una vera e propria lite, continuata con una violenta aggressione per una pretesa che, stando alle dichiarazioni due dei uomini, da parte del gambiano non aveva assolutamente giustificazione. Durante la colluttazione è intervenuto un commerciante della stessa strada (il titolare di un sexy shop) che ha separato i tre mettendo in fuga l’extracomunitario. Sono immediatamente intervenuti i militari del Nucleo radiomobile che hanno individuato il giovane portandolo in caserma.

Ultima modifica: 27 agosto 2018