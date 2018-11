Un ragazzo che corre a perdifiato in viale Diaz e, una volta giunto all’altezza dell’hotel Mediterraneo, i colpi dati a un altro ragazzo. Ci sarebbe un conto non pagato presso un ristorante cinese all’origine della lite, sfociata in un pestaggio al quale hanno partecipato altre due persone, avvenuta in pieno centro città. A riprendere la scena con il cellulare vari automobilisti. Pochi secondi di paura nella notte, sino all’intervento di un passante. Qualcuno urla “polizia”, e si sente la voce di una donna, dall’accento cinese, che dice “non ha pagato”.

Ultima modifica: 14 novembre 2018