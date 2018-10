Cagliari, Fsi: “Dipendente folgorato alla Cittadella della Salute? Non ci risulta”

di Paolo Rapeanu

Il dipendente che, a detta di due sindacati – Ugl e Fials – avrebbe preso la scossa mentre si stava facendo un caffè in uno dei padiglioni della Cittadella della salute? “A noi non risulta”, spiega Piero Pisu della Fsi – Federazione sindacati autonomi -. “Un fatto simile non è mai accaduto, l’avrei saputo subito visto che sono il responsabile della sicurezza sul lavoro di tutta la Cittadella della salute di via Romagna. Le nostre stanze adibite a cucina sono regolari”, afferma il sindacalista.

I rappresentanti di due sindacati, però, hanno denunciato il fatto: “Ripeto, non è avvenuto”, afferma Pisu.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018