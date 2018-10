Cagliari, frase choc contro Ilaria Cucchi: “Ca..o vuole di piÃ¹ quella befana?”

Una frase choc, e dal “sapore” grave, visto che arriva non da una persona qualunque ma da un ex assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari. Edoardo Usai, un passato da militante di destra tra le fila di Alleanza Nazionale e, per l’appunto, assessore ai tempi di Emilio Floris sindaco, pubblica sulla sua bacheca personale di Facebook alcune righe che sicuramente faranno discutere, attaccando la sorella di Stefano Cucchi.

“Posto che lo spacciatore Cucchi è stato ucciso da due carabinieri (al processo si vedrà), posto che la sorella ha cercato, invano, di essere eletta deputato comunista. Posto anche, e di più, che la sorella e la famiglia hanno avuto un risarcimento di un milione e quattrocentomila euro…cazzo vuole più quella befana della sorella?”.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018