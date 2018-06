Cagliari, fiumi di vino ai Giardini Pubblici: 15 cantine sarde e migliaia di bottiglie

di Paolo Rapeanu

I Giardini Pubblici di Cagliari sono pronti a essere invasi da fiumi di vino. L’edizione 2018 del “Cagliari wine fest” si svolge il 23 giugno prossimo, sabato, dalle diciannove in poi. Solo vini sardi, al cento per cento, nella cornice green cagliaritana. Non solo rossi, bianchi e rosati, ma anche buon cibo con lo street food e, inoltre, la musica dal vivo a cura del quartetto d’archi Criminal Quartet. Le cantine presenti? Quindici, tutte isolane: Cuscusa, Rivano, Deiana, Cantine di Monserrato, Massidda, del Bovale, Locci Zuddas, Argiolas, Meloni, Zanata, Antigori, del Vento, Cossedda, Bellussi e Rivano.

Dalle diciannove in poi, quindi, in alto i calici, nel primo sabato dell’estate 2018 che si annuncia, per molti cagliaritani e sardi, all’insegna dei brindisi.

