Cagliari, mazzo di fiori sopra lo scooter: gesto d’amore “antico” ai tempi di WhatsApp?

Rose e girasoli tutti ben confezionati e poggiati su un motorino parcheggiato in via San Benedetto. La foto di un nostro lettore scatena la curiosità: ritorno al “ditelo con i fiori”? La parola al proprietario, si faccia vivo al nostro numero di WhatsApp 380 747 6085 Un bel dubbio, ogni tanto ci vuole: un bel mazzo di fiori poggiato sopra uno scooter parcheggiato in via San Benedetto. A scattare la foto è un mostro lettore, Alessandro L., cagliaritano, che lancia quella che sembra essere una “provocazione” che profuma d’amore: “Sarà lo scooter di una ragazza e i fiori li avrà messi lì un suo spasimante? Se fosse così sarebbe bellissimo, ormai ci si dice ‘ti amo’ solo su WhatsApp”. La parola passa al proprietario, dei fiori o dello scooter: gesto d’amore o semplicemente un posto nel quale poggiare momentaneamente i fiori?

Ultima modifica: 19 giugno 2018