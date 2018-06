Cagliari, film nelle notti d’estate in centro: all’ex Cral arriva il cinegiardino

L’ex Cral diventerà un giardino comunale con spazio per cinema estivo all’aperto. È l’idea dell’amministrazione comunale che ha affidato (incarico sotto i 40 mila euro) a Marco Atzori, ingegnere di Elmas la progettazione e la direzione lavori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo.

Dove oggi regnano abbandono e degrado potrebbe dunque nascere uno spazio per guardare i film nelle notti d’estate nella cornice di un giardino degli anni ’30 del novecento firmato da Ubaldo Badas.

Lo spazio ex Cral dopo la chiusura dei “Giardini Charanga”, locale noto ai frequentatori della movida fino al 2005 è stato frequentato solo da occupanti abusivi.

Il Servizio Parchi, a partire dal 2017, ha attivato una prima importante iniziativa di pulizia e manutenzione ordinaria del verde esistente, tutti interventi finalizzati al pieno recupero della funzionalità del sito (composto da spazi di verde, un ex campo di pallacanestro in calcestruzzo ed alcuni fabbricati).

E ora l’amministrazione vuole procedere al pieno e totale recupero dell’area Ex-CRAL per una sua fruizione quale giardino comunale e per la parte in spiazzo di calcestruzzo come area da utilizzare per l’allestimento stagionale di un cinema estivo all’aperto, il cinegiardino.

