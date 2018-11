Cagliari, fiamme in un palazzo di viale Merello: tanta paura e danni ingenti, nessun ferito

Incendio all’ultimo piano di un palazzo di viale Merello, tanta paura e danni ingenti. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire. La sala operativa del 115, dopo aver ricevuto una chiamata, ha mandato sul posto varie squadre. Una di pronto intervento dal distaccamento del porto, una dalla centrale di viale Marconi con due autoscale, un’autobotte carro pompa e un carro auto respiratori. A differenza di quanto emerso dalle primissime informazioni raccolte sul posto e diramate dalle Forze dell’ordine, fortunatamente al momento del rogo nell’appartamento non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia Municipale e il 118. Numerosi i danni legati all’incendio.

Ultima modifica: 26 novembre 2018