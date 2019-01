Lo hanno fermato, durante un controllo alla circolazione stradale in piazza San Michele, alle prime luci dell’alba. Perquisito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, un 49enne del posto, è stato trovato in possesso di un tirapugni e di una dose di marijuana. L’uomo, è stato denunciato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli è stata ritirata la patente.

Ultima modifica: 13 gennaio 2019