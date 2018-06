Cagliari, Fdi: “Mette le sedie nello spazio degli ambulanti abusivi. Multato bar in piazza Yenne”

di Ennio Neri

Ha messo le sedie nello spazio solitamente occupato dagli ambulanti abusivi. Ed è stato multato, la vicenda è stata raccontata in un’interrogazione del consigliere comunale cagliaritano Fdi Alessio Mereu. L’episodio è accaduto in piazza Yenne lato via Manno dove “presente ambulanti stranieri i quali occupano gran parte dello spazio pubblico con il posizionamento di diverse e ingombranti bancarelle rendendo di fatto difficoltoso anche il passaggio dei pedoni”.

Qui, “il titolare di un’attività commerciale avendo posizionato alcune sedie nello stesso spazio degli ambulanti stranieri, momentaneamente assenti, è stato sanzionato per trasgressione del regolamento”. Fdi interroga il sindaco e la giunta e chiede di risolvere il problema dell’occupazione abusiva del suolo pubblico in piazza Yenne.

Ultima modifica: 12 giugno 2018