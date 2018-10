Cagliari, ex clinica Macciotta: in arrivo archivio, biblioteca e ristorante

È una rivoluzione quella in corso nei grandi edifici al centro città. Comune, Università, Regione, Aou, Ats, Ersu e Arcidiocesi, sono gli enti in campo nella grande partita degli immobili dismessi in città. Nell’ex clinica Macciotta di via Porcell (chiusa da anni) troveranno spazio dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza da viale Sant’Ignazio (dove l’Università sta pian piano abbandonando i locali dell’Istituto dei Ciechi), l’archivio del Rettorato e una biblioteca.

La novità è quella del ristorante aperto al pubblico che sarà sistemato in uno dei piani dell’edificio. Matematica lascia il palazzo delle Scienze di via Anfiteatro (destinato a ospitare a una struttura museale). No dell’Università al centro di Solidarietà Giovanni Paolo II di viale Sant’Ignazio che il Comune è impegnato a restaurare. L’immobile interessa invece all’Ersu che vuole sfruttare l’ubicazione dell’edificio per aprire una mensa per gli studenti universitari. Ma prima c’è da trovare una soluzione per la mensa Caritas. E se ieri la maggioranza in consiglio comunale ha pubblicamente espresso interesse per il San Giovanni di Dio e l’ospedale militare di via Ospedale a Stampace, proprio oggi l’assessore regionale agli Enti locali Erriu ha annunciato che “sono in corso ulteriori approfondimenti con l’Arcidiocesi, la Caritas, il Comune di Cagliari, l’Università degli studi e l’Ersu per definire le linee strategiche di collocazione di ulteriori presìdi di servizi di mensa e ricettività che vedrà coinvolto, tra gli altri, il compendio di viale Fra Ignazio che ha necessità di una robusta riqualificazione e di una eventuale nuova destinazione”.

