Cagliari, evade il fisco per oltre mezzo milione di euro: nei guai rivendita di auto

Scoperta una maxi evasione fiscale a Cagliari da parte della Guardia di Finanza, nei guai è finita una rivendita di auto: ben 500 mila euro evasi al fisco, nel periodo compreso tra il 2012 e 2018.

Dall’analisi delle banche dati in uso al corpo è emerso che “a fronte di una dichiarata attivitĂ di commercio al dettaglio di prodotti via internet, di fatto esercitava un’attivitĂ di commercio di autovetture. Veniva inoltre utilizzata una piattaforma di e-commerce per la compravendita degli autoveicoli, effettuando cessioni di mezzi usati e prestazioni di servizi riguardanti tali beni nei confronti di diversi clienti a livello nazionale, attraverso lo schermo giuridico di un’impresa solo formalmente intestata ad un familiare.”

Le fiamme gialle hanno così scoperto l’evasore totale, che in sei anni ha sottratto al fisco guadagni per  501.608 euro, con una conseguente evasione I.V.A. di 33.923 euro.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018