Cagliari, evade dai domiciliari: fermato e ammanettato in via Seruci

Evade dai domiciliari, in manette Marco Meloni, 49 anni cagliaritano, già noto alle Forze di Polizia. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21,25, quando un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Marghine, ha notato un soggetto, noto ai poliziotti in quanto pregiudicato, mentre correva verso via Seruci.

Immediatamente raggiunto e bloccato è stato controllato e compiutamente identificato. Dagli accertamenti effettuati è emerso che lo stesso fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.

Ultima modifica: 22 settembre 2018